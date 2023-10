Von: Björn Jahner | 14.10.23

Foto: The Nation

PHRAE: Tausende ausländischer Internetnutzer lobten eine Gruppe thailändischer Highschool-Schüler, die für ihre Wissenschaftswoche ein Hochzeitskleid aus Plastiktüten hergestellt hatten.

Ein Video, das der Modedesigner @italybutoncrack am Donnerstag auf X (ehemals Twitter) gepostet hatte, wurde 2,7 Millionen Mal angesehen, über 10.000-mal geliked und fast 1.000-mal weitergeleitet.

Der Beitrag lautete: „Diese thailändischen Schüler haben ein Hochzeitskleid buchstäblich aus Plastiktüten hergestellt.“

Das 33-sekündige Video zeigt eine Schülergruppe einer Schule in der Provinz Phrae, die im Rahmen eines naturwissenschaftlichen Projekts in einem Klassenzimmer ein Hochzeitskleid aus Drähten und weißen Plastiktüten anfertigen, zusammen mit einem weißen Blumenstrauß aus wiederverwendetem Papier.

Am Ende des Videos wirft die „Braut“ den Brautstrauß in die Gruppen von Zuschauern, die die Wissenschaftswoche in der Turnhalle der Schule besuchen, um eine komplette Hochzeitsatmosphäre zu simulieren.