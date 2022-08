Foto: The Nation

BANGKOK: Von Samstag bis Montag wird in mehreren Provinzen Thailands schwerer Dauerregen erwartet, der Sturzfluten auslösen kann.

Das Meteorologische Amt teilte am Freitag mit, dass in den nächsten drei Tagen vereinzelt schwere bis sehr schwere Regenfälle im ganzen Land möglich sind. Auch der Großraum Bangkok wird davon betroffen sein.

„Die Menschen sollten sich vor schweren Wetterbedingungen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere entlang von Wasserläufen in der Nähe von Gebirgsausläufern und im Tiefland“, so das Meteorologische Amt.

Moderate Winde werden in der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand einen Seegang von bis zu 2 m sorgen, bei Gewitterschauern noch höher. „Schiffe sollten mit Vorsicht fahren und Gewitterschauer meiden“, so die Wetterbehörde.

Es wird erwartet, dass der Regen mehrere Provinzen im Norden, Nordosten, Osten, Süden und in der Zentralregion einschließlich des Großraums Bangkok treffen wird.