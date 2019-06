Von: Redaktion DER FARANG | 16.06.19

Foto: The Nation

PATTAYA: Die Stadtverwaltung will bei der neuen Regierung die Bewilligung von 665 Millionen Baht für den Hochwasserschutz beantragen.

„Pattaya sollte ein Vorzeigeprojekt des Östlichen Wirtschaftskorridors (EEC) sein, aber die Stadt leidet unter chronischen Sturzfluten, für deren Bekämpfung dringend Maßnahmen erforderlich sind", zitiert die „Bangkoks Post“ Pattayas Bürgermeister Sonthaya Khunpluem. Die Stadt will an der Soi Khao Noi ein großes Reservoir für 11 Milliarden Kubikmeter Wasser und acht Wasserpumpstationen bauen, die 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde bewältigen können. Geplant ist weiter ein 1,5 Kilometer langes Entwässerungsrohr entlang der Straße neben der Eisenbahnstrecke. Zusammen mit der Erneuerung der Stadtkanäle wird dieses System so konzipiert, dass das Wasser direkt ins Meer geleitet wird. Dazu dient auch ein Tunnel vom Osten über die Pattaya Klang Road bis zum Meer.

Die natürlichen Wasserstraßen der Stadt sind mit Sedimenten verstopft. Die Stadt hat begonnen, die Kapazität ihrer Kanäle zu verbessern und illegal errichtete bauliche Strukturen zu entfernen. Etwa 20 Orte gelten in Pattaya als hochwassergefährdete Gebiete. Unter ihnen befinden sich die Soi Nong Ket Yai, Talat Kao Nakluea, Khlong Puek Phlap, Soi Nong Yai, Sukhumvit Straße (Pattaya Tai), Soi Buakhao, Liap Thang Rot Fai Road, Talat Nam Si Phak, Pattaya Sai 3 Road, Sai Liap Chai Hat Road, Soi Taengmo, Soi Diana Inn und Wat Thamma Samakkhi. Für diese hochwassergefährdeten Gebiete hat der Stadtrat kürzlich 218 Millionen für zehn Präventionsprojekte bewilligt.