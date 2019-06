Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

Ein Leser möchte seinen Vorschlag vorstellen, wie man den neu aufgeschütteten Strand an der Beach Road vor Überschwemmungen schützen könnte:

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vier Jahre in Jomtien gelebt und werde am fünften Juli auch wieder dorthin zurückkehren. Leider nur für vier Wochen Urlaub. Ich verfolge den FARANG mit großem Interesse. Heute habe ich wieder über die Überschwemmungen am neuen Strand in Pattaya gelesen. Dabei ist mir etwas eingefallen was man einmal den Verantwortlichen mitteilen könnte. In Deutschland stellt man ja bei Hochwasser an den Straßen Wände auf, damit das Wasser nicht in die Städte fließt. Warum stellt man in Pattaya keine Wände an der Strandstraße auf, damit das Wasser nicht den Sand wegspülen kann? Mal ein Vorschlag, solange die Kanalisation nicht in Ordnung gebracht werden kann.

Wolfgang Bender

