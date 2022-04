Von: Björn Jahner | 22.04.22

Foto: The Nation

CHIANG RAI: Der Pegel des Mekong-Flusses wird voraussichtlich noch eine Woche lang weiter steigen, da der chinesische Jing-Hong-Staudamm seit Montag aufgrund starker Regenfälle durchschnittlich 1.590 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abgelassen hat, teilte das Amt für nationale Wasserressourcen am Donnerstag mit.

Chayan Muangsong, stellvertretender Generalsekretär des Amtes, teilte der Presse mit, dass der Pegel des Mekong an der Chiang Saen Hydrologie Station in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes ab Freitag um etwa 2 Meter steigen wird.

„Von der Chiang Khan Hydrologie Station bis zur Khong Jiam Hydrologie Station in Ubon Ratchathani wird der Pegel des Flusses im genannten Zeitraum voraussichtlich um einen halben Meter steigen“, informierte er.

„Der geschätzte Pegel kann sich jedoch je nach der Wasserbewirtschaftungspolitik des Xayaburi-Staudamms in Laos ändern.“

Das Büro hat den Menschen, die an den Ufern des Mekong in Chiang Rai, Loei, Nong Khai, Bueng Kan, Nakhon Phanom, Mukdahan, Amnat Charoen und Ubon Ratchathani leben, geraten, die Wettervorhersagen und hydrologischen Updates genau zu verfolgen und sich auf mögliche Überschwemmungen in den nächsten sieben Tagen vorzubereiten.