Von: Michael Lenz | 19.01.20

JAKARTA: Der Gouverneur von Jakarta spielt die Hochwasserkatastrophe in der indonesischen Hauptstadt herunter. Zu Beginn des Jahres seien nur 15 Prozent von Jakarta überflutet gewesen.

„Wir haben insgesamt 478 Pumpen an 176 Standorten sowie 122 mobile Pumpen. Alle Pumpen funktionieren gut, Inshallah“, sagte Gouverneur Anies Baswedan Anfang Januar gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur Antara. „Daher sind Alhamdulillah (Gott sei Dank) 85 Prozent von Jakarta in Sicherheit und nur 15 Prozent betroffen.“ Mehr als 175.000 Menschen mussten bereits vor den Überschwemmungen in Sicherheit gebracht werden und mehr als 60 Personen sind bisher in den Fluten umgekommen. Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, stellte Anfang Januar 50.000 Euro für die Hochwasseropfer bereit.