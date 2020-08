Hochwasser trifft zehn Provinzen

Lebensmittelverteilstelle in einem der betroffenen Gebiete. Foto: The Nation

THAILAND: Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen haben am Wochenende in zehn Provinzen weite Teile überflutet.

Laut der Katastrophenschutzbehörde traf das Hochwasser mindestens 7.830 Häuser. Ein Mensch ertrank in den reißenden Fluten, zwei weitere Personen werden vermisst. Das Innenministerium arbeitet mit der Armee und lokalen Organisationen zusammen, um den Menschen vor Ort zu helfen und sie mit Wasser und Verpflegung zu versorgen sowie deren Hab und Gut in höher gelegene Gebiete zu bringen. In mehreren Provinzen sind Flüsse über die Ufer getreten, so in Nan, Phrae, Phichit, Sukhothai und Phitsanulok.