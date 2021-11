Hochwasser soll für Trockenzeit gesammelt werden

Von: Björn Jahner | 01.11.21

BANGKOK: Das „Department of Disaster Prevention and Mitigation“ (DDPM) gab am Samstag auf einer Pressekonferenz bekannt, dass es in Abstimmung mit den überfluteten Provinzen das Flutwasser sammeln wird, um das derzeit reichlich vorhandene kostbare Nass als Wasserreserven für die Trockenzeit zu nutzen.

Im September und Oktober gab es in einigen Teilen Thailands sehr starke Regenfälle, während andere Landesteile überwiegend trocken blieben. Dies hat dazu geführt, dass die Wasserressourcen zur Neige gingen und die Vorräte für die Trockenzeit reduziert wurden. Das DDPM hat deshalb entschieden, dass das Hochwasser aus den überschwemmten Provinzen abgepumpt und für die Versorgung der unter Trockenheit leidenden Provinzen, u.a. Phetchaburi, Samut Prakan, Roi Et, Nakhon Ratchasima, Phetchabun, Sakon Nakhon, Kamphaeng Phet, Sisaket und Udon Thani, gesammelt wird.