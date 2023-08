BANGKOK: Das thailändische Wasserwirtschaftsamt (NWC) hat das Sekretariat der Mekong River Commission (MRCS) gebeten, die Mitgliedsländer regelmäßig über die Wasserstände der internationalen Wasserstraße zu informieren, da die Sorge vor Überschwemmungen wächst.

Der Generalsekretär des Amtes für Nationale Wasserressourcen (ONWR), Surasri Kidtimonton, der auch stellvertretender Direktor des Nationalen Wasserwirtschaftsamts ist, sagte am Freitag (11. August 2023), dass seine Behörde nach schweren Regenfällen in Zentrallaos und in nördlichen Teilen Thailands eine dringende Anfrage an das MRCS gestellt habe.

Er sagte, dass das angesammelte Regenwasser den Wasserstand des Mekong-Flusses, der in China beginnt und durch Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam fließt, erhöht habe.

Foto: The Nation

Das NWC, in dem das Sekretariat der Mekong River Commission untergebracht ist, hat die MRCS gebeten, die Wassersituation des Flusses genau zu überwachen und die Mitgliedsländer regelmäßig zu informieren, damit sie sich auf mögliche Überschwemmungen vorbereiten können, so Khun Surasri.

„Wir haben die MRCS gebeten, mit Laos und China zusammenzuarbeiten, um das Wasser, das aus ihren Dämmen in den Mekong fließt, so zu steuern, dass Überschwemmungen und Überflutungen vermieden werden“, sagte er. Die 1995 gegründete Mekong River Commission ist eine zwischenstaatliche Organisation für den regionalen Dialog und die Zusammenarbeit im unteren Mekong-Becken. Ihre Mitgliedsländer sind Kambodscha, Laos, Thailand und Vietnam.

Das NWC hat vor kurzem eine Warnung vor möglichen Überschwemmungen in acht thailändischen Provinzen entlang des Mekong herausgegeben, da zwischen dem 10. und 15. August 2023 mit verstärkten Regenfällen zu rechnen ist.

Am Freitag lagen die Wasserstände in den Mekong-Abschnitten, die durch die nordöstlichen Provinzen Thailands fließen, immer noch unterhalb der Uferlinie und reichten von 0,89 Metern in der Provinz Nakhon Phanom bis zu 8,20 Metern in Chiang Rai.

Das ONWR-Büro im Nordosten habe die Wassersituation im Mekong genau beobachtet und sei auf mögliche Überschwemmungen vorbereitet, sagte Khun Surasri. Die Überwachung werde fortgesetzt, bis sich die Situation wieder normalisiert habe, fügte er hinzu.