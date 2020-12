Hochwasser: 30 Tote und 691.000 Haushalte betroffen

Von: Redaktion DER FARANG | 15.12.20

Foto: The Nation

THAILAND: Die Überschwemmungen in der südlichen Region haben 691.659 Haushalte getroffen und 30 Menschenleben gefordert.

Laut der Behörde für den Katastrophenschutz hat es Hochwasser in 584 Bezirken und elf Provinzen gegeben. In Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung und Songkhla stehen immer noch weite Gebiete unter Wasser. Beamte der zuständigen lokalen Organisationen besuchen die betroffene Bevölkerung und nehmen die Sachschäden auf. Die Informationen werden an das Finanzministerium weitergeleitet, damit die Regierung die Menschen bald entschädigen kann.