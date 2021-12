Hochsaison sorgt für Zunahme der Flughafen-Slots

Foto: The Nation

BANGKOK: Airports of Thailand Plc (AOT), Thailands größter Flughafenbetreiber, teilte am Donnerstag (9. Dezember 2021) auf einer Pressekonferenz mit, dass die Flughafen-Slots für internationale Airlines um 10 Prozent gestiegen seien, seitdem sich Thailand am ersten November dieses Jahres wieder für den internationalen Reiseverkehr geöffnet hat.

Laut dem AOT-Bericht ist die Zahl der Flughafen-Slots für internationale Verbindungen vom 1. November bis zum 31. Dezember um 1.518 Flüge gestiegen, gegenüber 15.614 Flügen, die vor dem 1. November reserviert waren, wodurch die Gesamtzahl Flughafen-Slots für internationale Verbindungen für das gesamte Jahr 2021 auf 17.132 steigt.

AOT meldete auch, dass die Zahl der Flughafen-Slots im Dezember von 7.649 auf 9.483 Flüge gestiegen ist, was einem Anstieg von 24 Prozent gegenüber dem Vormonat entspricht. Der Flughafenbetreiber führt den Anstieg der internationalen Flüge auf die steigende Nachfrage nach Reisen nach Thailand während der Hochsaison zum Jahresende zurück.

In der ersten Woche dieses Monats (1. bis 8. Dezember 2021) verzeichnete AOT insgesamt 2.159 Flüge, was einem Durchschnitt von 270 Flügen pro Tag entspricht. Das sind 7,6 Prozent mehr als im November, als der Tagesdurchschnitt bei 251 Flügen lag.