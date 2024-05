Hochhaus in russischer Stadt Belgorod bei Angriff getroffen

Wohngebäude in der russischen Stadt Belgorod, das von Fragmenten abgeschossener Raketen getroffen wurde. Foto: epa/Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov Telegramm Channel

BELGOROD: Infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine stehen auch russische Grenzregionen immer wieder unter Beschuss. Einen besonders schweren Angriff gab es nun offenbar auf Belgorod.

Bei einem Angriff auf die russische Grenzregion Belgorod sind nach offiziellen Angaben der Behörden mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Russlands Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, ein mehrstöckiges Wohnhaus sei von herabstürzenden Trümmern einer ukrainischen Totschka-U-Rakete getroffen worden. Unabhängig überprüft werden konnte das zunächst nicht. Der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, sprach von mindestens 19 Verletzten. Der Zivilschutz berichtete am Nachmittag, dass mindestens sechs Tote aus den Trümmern geborgen worden seien.

In sozialen Netzwerken wurden Fotos von einem zerstörten Gebäude veröffentlicht, aus dem ein ganzer Wohnungsblock herausgerissen war. Zuvor war in der Region, die an die von Russland angegriffene Ukraine grenzt, Raketenalarm ausgelöst worden.

Von ukrainischer Seite gab es zunächst keine offizielle Reaktion. In ukrainischen Medien wurde die russische Darstellung allerdings teils in Zweifel gezogen. Die Agentur Ukrinform etwa schrieb unter Berufung auf einen Experten, die auf den Fotos sichtbaren Zerstörungen legten nahe, der Gebäudeteil könnte vorsätzlich gesprengt worden sein, um zu provozieren und die eigenen Angriffe zu rechtfertigen. Die «Ukrainska Prawda» wiederum deutete an, dass das Gebäude nach dem Einsatz der örtlichen Flugabwehr beschädigt worden sei.

Infolge des Angriffskriegs gegen die Ukraine steht auch Russlands Grenzregion immer wieder unter Beschuss. Opfer und Schäden sind dabei allerdings nicht vergleichbar mit den Kriegsfolgen in der Ukraine.