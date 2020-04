PATTAYA: Als wohl die meisten Einwohner und Residenten Pattayas längst im Bett lagen, nutzten die Arbeiter der Stadtverwaltung die nächtliche Ausgangssperre dazu, um großflächig desinfizierende Flüssigkeiten zu versprühen. Dabei kamen mehrere von der Optik her Raketen ähnelnde Maschinen zum Einsatz, über deren Herkunft offiziell kein Wort verloren wurde.

Drei der Maschinen im Einsatz auf der North Pattaya Road. Foto: PR Pattaya

Auffallend ist, dass die Sprühmaschinen eine enorme Leistungskraft haben und in Thailand bisher ausschließlich in Touristenstädten zum Einsatz kamen – unter anderem in Chiang Mai und in Pattaya –, die enge Beziehungen zu China pflegen.

Chinesische Waffe gegen COVID-19?

Viele Netizen vermuten deshalb, dass die Sprühmaschinen eine Spende der Volksrepublik sind. Während anmaßende europäische Residenten spotten, dass man in der City Hall wohl davon ausgehen würde, dass das Virus auf der Straße „herumliegt“ oder dass es sich lediglich um ein aufsehenerregendes Schauspiel für die Medien handelt, zeigen sich andere beruhigt, dass die Stadt Pattaya alle Hebel in Bewegung setzt, um die Virusgefahr einzudämmen.