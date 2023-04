BANGKOK: Am Krung Thep Aphiwat Central Terminal in Bangkok herrschte am Mittwoch (12. April 2023) großer Andrang, als der Songkran-Exodus in die Heimatstädte begann.

Es wird erwartet, dass Millionen von Menschen über die langen Feiertage zum thailändischen Neujahrsfest zu ihren Familien nach Hause oder zu touristischen Zielen reisen werden.

Dies ist der erste große Test für den neuen nationalen Eisenbahnknotenpunkt im Bangkoker Bezirk Chatuchak. Die Fernzüge wurden im Januar auf den Krung Thep Aphiwat umgestellt.

Er ersetzte Bangkoks früheren Hauptbahnhof Hua Lamphong, der den Songkran-Reisenden mehr als 100 Jahre lang gedient hatte.

Die Bahnsteige und die Bahnhofshalle von Krung Thep Aphiwat, früher bekannt als Bang Sue Grand Station, waren am Mittwoch den ganzen Tag überfüllt.

Das Songkran-Festival findet von Donnerstag bis Samstag (13.–15. April 2023) statt.

Beamte der Thailändischen Staatsbahn (SRT) und Polizei wurden extra nach Krung Thep Apiwat entsandt, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten, da die Menschenmassen anschwollen, die ihre Lieben sehen oder in den Urlaub fahren wollten.

Reisende in Richtung Norden und Nordosten können in der Wartezone zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 auf ihre Züge warten.

Diejenigen, die nach Süden reisen, können in der Zone zwischen den Bahnsteigen 7 und 8 warten.

Den Reisenden wird empfohlen, sich mindestens 20 Minuten vor Abfahrt ihres Zuges an den Bahnsteigen einzufinden.