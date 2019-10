Hitziger Autofahrer wegen Majestätsbeleidigung angeklagt

BANGKOK: Der Vorsitzende der Vereinigung zum Schutz der Monarchie, Rachain Trakulwieng, hat am Donnerstag bei der Polizei Anklage gegen einen Autofahrer eingereicht, der das thailändische Volk und die Institution des Könighauses diffamiert haben soll.

Rachain überreichte der Crime Suppression Division eine Videoaufnahme von dem hitzigen Ausbruch des Autofahrers und andere Beweise, einschließlich Fotos, die auf Facebook-Konten gepostet wurden. Nach einem Unfall am Mittwoch auf der Utthayan Road wütete der 24-jährige Autofahrer verbal vor dem anderen am Unfall beteiligten 22 Jahre alten Fahrer und machte beleidigende Bemerkungen über Land und Leute. „Sie sind Müll“ schrie er den anderen Mann an. Mindestens zweimal in den beiden Videoclips äußerte er sich negativ über die Monarchie. Sein Arbeitgeber hat ihn inzwischen entlassen.

Die Clips wurden viral, einer mit 18 Millionen Views und der andere mit fast 6 Millionen bis Donnerstagnachmittag. Am Mittwochabend und bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags hatten sich bis zu 500 Leute vor der Polizeistation Buddha Monthon versammelt, wo der Autofahrer vernommen wurde.