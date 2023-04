Hitzeindex erreicht den Höhepunkt dieses Sommers

BANGKOK: Der Hitzeindex wird in drei Gebieten Thailands – Bangna in Bangkok, Chonburi an der Ostküste des Golfs von Thailand und Phuket in der Andamanensee im Süden des Landes – auf 54°C ansteigen, teilte Chomparee Chompurat, der Generaldirektor des Meteorologischen Amtes, am Freitag (21. April 2023) der Presse mit.

Dies könnte der Höhepunkt des Hitzeindexes in diesem Sommer sein. Die heißen Temperaturen in Verbindung mit der relativen Luftfeuchtigkeit könnten für Menschen, die sich bei heißem Wetter im Freien aufhalten, ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Grafik: TNA

Der Hitzeindex ist eine in Einheiten der Temperatur angegebene Größe zur Beschreibung der gefühlten Temperatur auf Basis der gemessenen Lufttemperatur sowie vor allem der relativen Luftfeuchtigkeit.

Das Meteorologische Amt warnt, dass Menschen, die sich bei Temperaturen zwischen 41 °C und 54 °C aufhalten, die als gefährlich und sehr gefährlich eingestuft werden, Gefahr laufen, Muskelkrämpfe und einen Hitzschlag zu bekommen.

Für Freitag bis Sonntag (21.–23. April 2023) wird heißes bis sehr heißes Wetter für den Norden, den Nordosten, den Osten und die Zentralregion einschließlich Bangkok und die umliegenden Provinzen vorhergesagt.

In einigen Gebieten kann es zu Gewittern kommen, die durch feuchte Süd- und Südostwinde verursacht werden. Von kommendem Montag bis Donnerstag (24.–27. April 2023) sind Wetterschwankungen vorhergesagt. Der Sommersturm wird im Nordosten beginnen, bevor er die anderen Regionen erreichen wird.