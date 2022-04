SINGBURI: An den Songkran-Feiertagen wird in Bang Rachan in der Provinz Singburi in der Zentralregion von Thailand von Mittwoch, 13. April bis Sonntag, 17. April 2022 von 08.00 bis 17.00 Uhr ein sehenswerter und unterhaltsamer Retro-Markt (Karte) veranstaltet.

Foto: Tourism Authority Of Thailand

Unter dem Motto „Maha Songkran Ban Rachan“ erhalten die Besucher Einblick ins alte Siam vergangener Tage. Alle Markthändler und Darsteller sind in traditionellen Kostümen gekleidet und bieten den Besuchern eine unvergleichlich große Auswahl an lokalen und für lange Zeit vergessenen Gerichten an.

Foto: Tourism Authority Of Thailand

Abgerundet wird das Markterlebnis mit kulturellen Aufführungen und Selfie-Spots nonstop.

Foto: Tourism Authority Of Thailand

Das Dorf Bang Rachan lag im Norden von Ayutthaya, der alten Hauptstadt von Siam, dem Vorgängerstaat des modernen Thailand. Heute liegt ihr Dorf im Bezirk Khai Bang Rachan in der Provinz Singburi.