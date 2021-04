Historische und antike Stätten geschlossen

BANGKOK: Das Fine Arts Department hat eine Anordnung erlassen, alle historischen und antiken Stätten in seinem Zuständigkeitsbereich bis zum 9. Mai zu schließen, um die derzeitige Welle von Covid-19-Infektionen einzudämmen.

Laut Generaldirektor Prateep Pengtako umfasst die Anordnung die Nationalbibliothek in Bangkok und nationale Museen, historische Stätten, die Eintrittsgelder verlangen, und nationale Archive in Bangkok und anderen Provinzen landesweit. Filmen an historischen Stätten ist bei einer vorherigen Genehmigung erlaubt, die Anzahl der Crew ist auf zehn Personen begrenzt. Die Filmcrews müssen sich strikt an die Beschränkungen halten, die zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus verhängt wurden.

In der Provinz Buriram sind die beiden historischen Stätten Prasat Phanom Rung im Bezirk Chalerm Phra Kiat und Prasat Muang Tam im Bezirk Prakhon Chai geschlossen.