Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.20

Thailändische Touristen besuchen das Wat Chaiwatthanaram in Ayutthaya, der alten königlichen Hauptstadt Siams. Archivfoto: epa/ NARONG SANGNAK

AYUTTHAYA: Tempel und historische Stätten der alten Königsstadt sind wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, nachdem die Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 gelockert wurden.

Laut Gouverneur Panu Yaemsri sind die meisten Tempel und historischen Stätten seit dem Wochenende wieder geöffnet. Die meisten Besucher kamen aus Bangkok und den umliegenden Provinzen. Die meistbesuchten Orte waren das Wat Phananchoeng und das Wat Yai Chaimongkol. Der Gouverneur berichtete weiter, dass 99 Prozent der Touristen Gesichtsmasken trugen. Sie waren verpflichtet, sich mit ihrem Namen zu registrieren, ihre Temperatur messen zu lassen, ihre Hände mit Desinfektionsgel zu waschen und sich an die Regeln der sozialen Distanzierung zu halten.

Die Rückkehr der Touristen wurde von der Geschäftswelt begrüßt, insbesondere auf dem Schwimmenden Markt, in Lebensmittelgeschäften und Souvenirläden. Nach Angaben des Gouverneurs sind in der Provinz bisher nur acht Covid-19-Infektionen registriert worden – sieben haben sich inzwischen erholt, ein Patient ist gestorben. Noch bemerkenswerter: An 34 aufeinanderfolgenden Tagen hat es keine neuen Infektionen gegeben.