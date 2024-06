Historische Mega-Wahl: Mexikaner stimmen ab

Die Präsidentschaftskandidatin der Regierungspartei, Claudia Sheinbaum (C), begrüßt ihre Anhänger während einer politischen Veranstaltung in der Stadt Leon im Bundesstaat Guanajuato. Foto:. EPA-EFE/Luis Ramirez

MEXIKO-STADT: Nach einem blutigen Wahlkampf werden mehr als 20.000 Posten neu vergeben. Ein Meilenstein ist das Rennen um das höchste Staatsamt: Erstmals soll Mexiko eine Präsidentin bekommen.

Mexiko steht vor einer historischen Präsidentenwahl: Bei der Abstimmung am Sonntag wird allen Prognosen zufolge erstmals eine Frau in das höchste Staatsamt gewählt. Regierungskandidatin Claudia Sheinbaum galt in Umfragen als Favoritin vor der Oppositionskandidatin Xóchitl Gálvez. Einem dritten Präsidentschaftskandidaten werden keine Chancen eingeräumt.

Es ist der größte Wahltag in der Geschichte des lateinamerikanischen Landes. Neben dem Präsidentenamt stehen alle Sitze der Abgeordnetenkammer und des Senats sowie regionale und kommunale Posten zur Abstimmung. Insgesamt werden in dem bevölkerungsreichsten spanischsprachigen Land mehr als 20.000 Ämter neu besetzt, darunter Gouverneursposten in acht der 31 Bundesstaaten und im Hauptstadtdistrikt. Fast 100 Millionen Bürger sind stimmberechtigt.

Der Wahlkampf war von Gewalt überschattet. Mindestens 34 Kandidaten wurden nach Zahlen der Beratungsfirma Integralia seit Beginn der Bewerbungsphase im September getötet. Hinter den Anschlägen werden meist kriminelle Gruppen vermutet, die um Einfluss in bestimmten Regionen kämpfen.