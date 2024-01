HEIDELBERG: 100 Jahre nach dem Tod des russischen Revolutionsführers Lenin gilt der Kommunist aus historischer Sicht vor allem auch als Wegbereiter des Roten Terrors. «Lenin leitete damals mit dem sozialistischen Experiment eine Zeitenwende ein. Und er war klar auch ein Wegbereiter für die Terror- und Gewaltherrschaft seines Nachfolgers Stalin», sagte die Osteuropa-Historikerin Tanja Penter der Deutschen Presse-Agentur. An diesem Sonntag (21. Januar) wird an den 100. Todestag von Wladimir Iljitsch Uljanow (1870-1924) - genannt Lenin - erinnert. Der Gründer der Sowjetunion liegt einbalsamiert hinter Glas im Mausoleum auf dem Roten Platz in Moskau.

«Lenin war ein radikaler Erneuerer, der fanatisch an die Richtigkeit seiner Sache glaubte», sagte die Professorin an der Universität Heidelberg. «Und er war ein Tyrann, der seine Ziele rücksichtslos gegen alle Widerstände durchsetzte.» Penter erinnerte daran, dass Lenin schon 1917 die Geheimpolizei Tscheka gründen ließ, die gezielt Dissidenten verfolgte. Hier sieht die Wissenschaftlerin auch Parallelen zum heutigen Kremlchef Wladimir Putin, der auch durch Unterdrückung Andersdenkender seine Macht erhalte.

Anders als Lenin, der Visionen für die Zukunft mit utopischen Elementen gehabt habe und einen Menschen neuen Typs schaffen wollte, lebe Putin rückwärtsgewandt in der Vergangenheit. «Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine würde Lenin vermutlich sehr stark verurteilen», meinte Penter. Dabei bezeichnete die Historikerin etwa Putins Äußerungen, die Ukraine habe ihre Existenz allein Lenin zu verdanken, als «völligen Quatsch».

Lenin habe vielmehr damals mit seiner Nationalitätenpolitik auf Bestrebungen der nicht russischen Bevölkerung in Teilen des früheren Zarenreiches reagiert, um die Menschen für das sozialistische Projekt zu gewinnen. «Die ukrainische Sprache, Kultur und Identität existierten längst. Lenin erkannte das an und reagierte mit seiner Politik darauf.» In der Ukraine habe es aber 1917 auch eine nationale Revolution gegeben mit dem Ziel, einen eigenen Staat zu gründen. Das sei an der Machtbehauptung der Bolschewiken gescheitert.

Lenin habe zwar das Recht der Völker auf Selbstbestimmung auch schriftlich verankert, um sie «strategisch für sich zu gewinnen». Trotzdem hätten sich die nationalen dann den revolutionären sozialistischen Interessen unterordnen müssen. In der Ukraine waren in den vergangenen Jahren viele Lenin-Denkmäler gestürzt worden. In Russland dagegen gibt es allein in Moskau mehrere Lenin-Monumente, die bis heute an die Lichtgestalt der Kommunisten erinnern.