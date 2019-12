WIEN (dpa) - Die rechte FPÖ in Österreich hat sich nach Einschätzung einer Historikerkommission von der anfänglichen Nähe zum Nationalsozialismus längst entfernt.



Trotz der personellen Verflechtungen habe die FPÖ inhaltlich ein Eigenleben entwickelt, sagte der Historiker Thomas Grischany am Montag. «Sie ist also nicht bloß eine Art Wurmfortsatz eines Sammlungsbeckens der Ehemaligen», so Grischany bei der Vorlage eines 700 Seiten umfassenden Berichts der Historikerkommission, der Auftakt zu weiteren Forschungen sein soll.

An dem Report hätten rund 15, teils habilitierte Forscher geschrieben, sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. In zwei Beiträgen von Wissenschaftlern aus Israel wird positiv hervorgehoben, dass die FPÖ klar jeden Antisemitismus verurteile. Niemand warne so eindringlich wie die Rechtspopulisten vor dem politischen Islam mit seiner anti-jüdischen Stoßrichtung, schrieb Mordechai Kedar von der israelischen Bar-Ilan-Universität.

Eine im Sommer vorgelegte Kurzfassung des Historikerberichts zur Parteigeschichte war auf scharfe Kritik gestoßen. Angesichts der Mitarbeit von FPÖ-Funktionären an dem Werk sei der wissenschaftliche Wert anzuzweifeln, meinte der Zeitgeschichtler der Universität Wien, Oliver Rathkolb.

Die FPÖ steht in den Augen ihrer Kritiker immer wieder im Verdacht rechtsextremer und antisemitischer Ansichten. Anlass des Berichts war die Liederbuch-Affäre von Anfang 2018. Damals war in der Burschenschaft Germania ein Liederbuch entdeckt worden, das den Holocaust verharmloste. Führendes Mitglied der Burschenschaft war ein FPÖ-Landespolitiker, der erst von seinen Ämtern zurücktrat, inzwischen aber wieder in die Politik zurückgekehrt ist.

Die FPÖ spielt in Österreich seit Jahrzehnten eine maßgebliche Rolle. Die Partei kritisiert massiv die Zuwanderung und pflegt enge Beziehung zu deutschnational ausgerichteten Burschenschaften.