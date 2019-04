Von: Björn Jahner | 09.04.19

HUA HIN: Immer wieder kam es in Hin Lek Fai im westlichen Stadtgebiet von Hua Hin in der Provinz Prachuap Khiri Khan zu teils schweren Bränden.

Beim jüngsten Brand am Montag kamen die Flammen der Siedlung bedrohlich nahe.

Besonders auffällig: Die Feuer brachen jedes mal in der Nähe der Villensiedlung Baan Phu Thara aus. So erst wieder geschehen am Montag. Beunruhigte Anwohner wandten sich an die Redaktion und berichteten, dass die Situation diesmal besonders bedrohlich gewesen sei. Nur noch wenige Meter, so die Anwohner, hätten ihre Häuser von den Flammen getrennt.

Trockene Wiesen bieten Flammen Futter

Im Umfeld der Anlage befinden sich mehrere unerschlossene Grundstücke, auf denen im Hinblick auf die derzeit vorherrschende Dürre, bereits eine einzige achtlos weggeschmissene Zigarette einen Großbrand auslösen könnte. So hatten die Flammen am Montag leichtes Spiel, sich in alle Himmelsrichtungen auszubreiten, was die Löscharbeiten erschwerte. Die gerufene Feuerwehr war über eine Stunde im Einsatz, um zu verhindern, dass der Brand auf die Siedlung übergriff.

Ist ein Feuerteufel in Hin Lek Fai unterwegs?

Da es nicht das erste Mal war, dass im direkten Umfeld vom Baan Phu Thara ein Feuer entfachte, vermuten die Anwohner, dass hier ein Brandstifter sein Unwesen treiben könnte.