LOEI: Die kühle Winterbrise, die durch die Region fegte, zog zahlreiche Touristen an, die am Mittwoch (18. Januar 2023) in Phu Lom Lo im Bezirk Dan Sai in der Provinz Loei die Blüte der Himalaya-Kirschbäume (lokal als „Tiger Queens“ oder „Nang Phaya Sua Kroang“ bekannt) erleben wollten.

Die Tiger Queens blühen nur einmal im Jahr, normalerweise im Januar und Februar.

Der 1.200 Hektar große Hügel Phu Lom Lo im Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalpark beherbergt mehr als 100.000 Himalaya-Kirschbäume – die größte Konzentration in Thailand.

Der Gipfel des Phu Lom Lo, auf dem sich die Himalaya-Kirschbäume befinden, kann entweder vom Dorf Ban Rong Kla in der Provinz Phitsanulok oder vom Besucherzentrum des Phu Lom Lo in Loei aus erreicht werden. Der erste Weg ist 7 Kilometer vom Gipfel entfernt und dauert etwa 15 Minuten, während der zweite Weg 15 Kilometer entfernt ist und etwa 40 Minuten dauert. Die Besucher werden mit Geländewagen zum Gipfel gebracht.

Die Route nach Loei wurde von mehr Reisenden besucht, da es dort touristische Servicezentren, große Parkplätze und saubere Toiletten gibt, die von den Provinzbehörden bereitgestellt werden.