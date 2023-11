Hilfsorganisationen fordern Öffnung weiterer Grenzübergänge nach Gaza

PARIS: Humanitäre Organisationen haben bei einer internationalen Hilfskonferenz in Paris auf das Öffnen weiterer Grenzübergänge für Lieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gepocht. Die humanitäre Lage verschlechtere sich zusehends und eine Feuerpause sei notwendig, damit grundlegende Hilfe die Menschen erreichen könne, sagten Verantwortliche internationaler Organisationen am Donnerstag.

«Heute ist die Lage ernst und verschlechtert sich jeden Tag weiter», sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der das internationale Treffen gut einen Monat nach Beginn des Gaza-Krieges anberaumt hatte. «Wir brauchen eine sehr schnelle humanitäre Pause und müssen auf einen Waffenstillstand hinarbeiten. Es muss der Raum geschaffen werden, den die humanitären Akteure benötigen, um in Gaza tätig zu werden.» Frankreich will mit der Konferenz dazu beitragen, dass die Hilfe für den Gazastreifen besser koordiniert und verstärkt wird.

An der eintägigen Konferenz nehmen Vertreter von Staaten, internationalen Organisationen und in Gaza tätigen NGOs teil. Es könnten neue Finanzzusagen für die Bevölkerung in dem abgeriegelten Gebiet gemacht werden.

Der Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, forderte: «Zivile Infrastrukturen, die Einrichtungen der UNO, die Geflüchtete beherbergen eingeschlossen, müssen überall in Gaza und jederzeit für humanitäre Hilfe zugänglich sein.» Was über Rafah komme, sei schlicht unzureichend. Es brauche einen kontinuierlichen Fluss humanitärer Hilfe. Lazzarini sagte, alle Übergänge in den Küstenstreifen müssten offen sein, «vor allem die mit Israel». Er wies zudem darauf hin, dass die finanziellen Mittel des Hilfswerks nicht ausreichten, und bat um Unterstützung. In Gaza habe man nicht genügend Geld, um die Gehälter der Mitarbeitenden bis zum Jahresende zu zahlen.

Die Präsidentin vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, Mirjana Spoljaric Egger, rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, in Gaza Menschenleben zu retten und humanitäre Hilfe möglich zu machen. Es drohe eine humanitäre Katastrophe. Das humanitäre Völkerrecht müsse vor Ort respektiert werden und die Helfer bräuchten Sicherheitsgarantien für ihren Einsatz. Zivile Infrastruktur dürfe nicht zur Zielscheibe militärischer Angriffe werden.