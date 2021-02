BANGKOK: Um sozialschwache Menschen in Provinzen zu unterstützen, in denen wegen hoher Covid-19-Fallzahlen starke Beschränkungen und strikte Kontrollmaßnahmen gelten, die das Alltagsleben stark beeinträchtigen, hat das Ministerium für soziale Entwicklung in den letzten Wochen in 28 Provinzen mehrere Kleintransporter auf Tour geschickt, um die Einwohner mit Artikeln des täglichen Bedarfs zu versorgen.

Unter den Hilfsgütern befinden sich auch Nasen-Mund-Schutz-Masken und Handdesinfizierungsflüssigkeiten auf Alkoholbasis. Die Hilfskampagne richtet sich an Kinder, ältere Menschen, Frauen, Behinderte, Obdachlose und Geringverdiener. Darüber hinaus ließ das Ministerium an 57 Orten sogenannte „Happy Cupboards“ und Beschwerdeboxen aufstellen, um die Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden zu vereinfachen.