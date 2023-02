Foto: The Nation

BANGKOK: Die von Ihren Majestäten, dem König und der Königin, gespendeten Hilfsgüter wurden am Mittwoch (15. Februar 2023) von der Königlich Thailändischen Luftwaffe (RTAF) in die Türkei transportiert.

Der Erste Obersthofmeister Chirayu Isarangkun na Ayuthaya wurde von Ihren Majestäten beauftragt, die Hilfsgüter an die türkische Botschafterin in Thailand, Serap Ersoy, im Military Air Terminal 2, Wing 6 der RTAF in Bangkok zu übergeben.

Die Botschafterin bedankte sich für die Großzügigkeit Ihrer Majestäten.

Die Hilfsgüter wurden anschließend mit einem Airbus 340 der RTAF in die türkische Hauptstadt Ankara geflogen, wo sie die Not der von dem schweren Erdbeben am 6. Februar 2023 betroffenen Menschen lindern sollen.

Die gespendeten Hilfsgüter umfassen Zelte, Federbetten, Winterschlafsäcke, kleine Stromgeneratoren, Trockenfutter, Milch und Trinkwasser.

Der RTAF-Airbus soll am Donnerstag wieder in Bangkok eintreffen und thailändische Staatsangehörige aus der Türkei zurückbringen.

Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien ist am Mittwoch auf über 41.000 gestiegen. Außerdem wurden mehr als 100.000 Menschen verletzt und über 12.000 Häuser und Gebäude zerstört.