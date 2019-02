Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

HUA HIN: Einem Ausländer, der mit einer Reanimation einem bewusstlosen Ausländer das Leben retten wollte, wurde seine am Strand zurückgelassene Geldbörse gestohlen.

Darin befanden sich neben Geld wichtige Dokumente. Ein Videoclip zeigt mehrere Menschen, die sich am Strand in Höhe der Soi 69 um den bewusstlosen Mann und seinem Helfer gruppieren. Darunter befand sich auch die besorgte Frau des Ausländers. Ein Krankenwagen brachte ihn später in ein Hospital. Doch jegliche ärztliche Hilfe kam zu spät. „Thai Visa“ nennt nicht die Nationalität des Verstorbenen und warum der Ausländer bewusstlos wurde.