Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.19

PATTAYA: Eine hilfsbereite Frau erwies sich für einen behinderten Deutschen als Diebin.

Die Frau hatte den 55-jährigen am Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr an der Central Pattaya Road in der Nähe des Strandes angesprochen, ihn umarmt und den beim Gehen auf zwei Krücken angewiesenen Urlauber Hilfe angeboten. Als sich ihre Wege trennten, bedankte sich der Tourist bei der Frau. Wenig später wollte er in einem Restaurant seine Rechnung begleichen und stellte fest, dass aus seiner Tasche 3.000 Baht verschwunden waren. Nur die Frau kam für den Raub infrage. Der Deutsche berichtete Leutnant Chollawit Athphansee von der Polizei in Pattaya, die Person, die ihn angesprochen habe, sei offenbar „als Frau verkleidet“ gewesen.