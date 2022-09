Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.22

Thailands Hilfsarbeiter erhalten einen neuen gesetzlichen Mindestlohn. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Kabinett hat am Dienstag grünes Licht für den neuen täglichen Mindestlohn gegeben, auf den sich der dreigliedrige Lohnausschuss geeinigt hatte. Der neue Lohnsatz wird am 1. Oktober in Kraft treten.

Auf seiner wöchentlichen Sitzung unter dem Vorsitz des amtierenden Premierministers Prawit Wongsuwan gab das Kabinett dem Arbeitsministerium grünes Licht für die Einführung der neuen Sätze ab dem nächsten Monat.

Nach den neuen Tarifen wird der Tagesverdienst von Hilfsarbeitern um etwa 5,02 Prozent steigen, was durchschnittlich 337 Baht pro Tag entspricht.

Boonchob Suthamanuswong, Staatssekretär im Arbeitsministerium, sagte, der dreigliedrige Lohnausschuss habe sich auf die folgenden täglichen Mindestlöhne in den verschiedenen Provinzen geeinigt:

- 354 Baht: Chonburi, Rayong, Phuket

- 353 Baht: Bangkok, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon

- 345 Baht: Chachoengsao

- 343 Baht: Prachinburi, Nong Khai, Ubon Ratchathani, Phang Nga, Krabi, Trat, Khon Kaen, Chiang Mai, Suphanburi, Songkhla, Surat Thani, Nakhon Ratchasima, Lopburi, Saraburi

- 338 Baht: Mukdahan, Kalasin, Sakon Nakhon, Samut Songkhram, Chanthaburi, Nakhon Nayok

- 335 Baht: Phetchabun, Kanchanaburi, Bueng Kan, Chai Nat, Nakhon Phanom, Phayao, Surin, Yasothon, Roi Et, Loei, Phatthalung, Uttaradit, Nakhon Sawan, Prachuap Khiri Khan, Phitsanulok, Ang Thong, Sa Kaew, Buri Ram und Phetchaburi

- 332 Baht: Amnat Charoen, Mae Hong Son, Chiang Rai, Trang, Si Sa Ket, Nong Bua Lamphu, Uthai Thani, Lampang, Lamphun, Chumphon, Maha Sarakham, Singburi, Satun, Phrae, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Ratchaburi, Tak, Nakhon Si Thammarat, Chaiyaphum, Ranong und Phichit

- 328 Baht: Yala, Pattani, Narathiwat, Nan und Udon Thani.