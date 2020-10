Von: Björn Jahner | 26.10.20

PATTAYA: Das Begegnungszentrum Pattaya (BZ) hat die Phase drei seines Hilfsprojekts für das Anti Human Trafficking and Child Abuse Center (ATCC), Baan Khru Jaa genannt, abgeschlossen, in Rahmen dessen die wohltätige Einrichtung mit drei Hühnerställen und Fischzuchtbecken ausgestattet wurde.

Dank der Spende können die 45 Kinder im ATCC fortan mit frischen Eiern und Fisch versorgt werden. Die Ställe und das Fischbecken sind gemäß BZ-Geschäftsführer Peter Hirsekorn und BZ-Betriebsleiter Khun Jack eine wichtige Hilfe zur Selbsthilfe für das spendenabhängige private Hilfsprojekt, besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten mit niedrigem Spendenaufkommen.

Symbolische Übergabe des Fischzuchtbeckens.

„Unser mehrstufiges Hilfsprojekt fördert in einzelnen Phasen die Umsetzung von Maßnahmen, die nicht nur dem Erhalt oder der Renovierung des Bestehenden dienen, sondern sich vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe verstehen. Wenn man einem Hungernden einen Fisch gibt, so ist dies eine gute Tat und er wird davon einmal satt. Gibt man ihm eine Angel und lehrt ihn das Fischen, kann er sich in Zukunft leichter selbst ernähren“, erklärt Hirsekorn und fügt hinzu: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“

Im November soll gemäß Hirsekorn die Phase vier des Hilfsprojekts aufgenommen werden, im Rahmen derer mehrere bauliche Maßnahmen geplant sind. Das Hilfsprojekt wird durch Spendenmittel der Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde Thailands finanziert. Weitere Infos im BZ-Blog.