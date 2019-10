Written by: Redaktion DER FARANG | 14/10/2019

In den Überschwemmungsgebieten in Japan laufen die Rettungsarbeiten. Foto: epa/Jiji Press

BANGKOK: Arbeitsminister Chatumongol Sonakul sorgt sich um Tausende Thais, die in dem vom Taifun „Hagibis“ überschwemmten Gebieten Japans leben.

Der Minister hat seine Beamten angewiesen, die Situation genau zu verfolgen und mit verschiedenen Organisationen zusammenzuarbeiten, um den insgesamt 8.113 Thais zu helfen, die in Japan leben und arbeiten. Der Minister hat deren Familien versichert, dass die Regierung alle Anstrengungen unternehmen wird, um thailändische Arbeiter in Japan zu unterstützen. Die Familien sind aufgerufen, sich an das Ministerium zu wenden, um regelmäßige Informationen zu erhalten. Chatumongol hat die Arbeitnehmer weiter aufgefordert, sich strikt an die Empfehlungen der Regierung zu halten und über die mobile TOEA-Anwendung jede Art von Bedarf zu melden.