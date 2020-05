Von: Björn Jahner | 01.05.20

PATTAYA: In der letzten Ausgabe FA08/2020 stellte die Redaktion ihrer Leserschaft im Artikel „Pattayas Helden der Coronakrise“ drei Gewerbetreibende vor, die ein Herz für ihre Mitmenschen in Not zeigen und sie mit kostenlosen Nahrungsmitteln und Essen versorgen.

Mittlerweile engagieren sich in der ganzen Stadt immer mehr Unternehmen für Menschen in Pattaya, die durch die Coronaviruskrise unter das Existenzminimum fallen. Um ihnen ein Forum zu bieten und bedürftigen Personen wiederum eine praktische Übersicht, wo sie dringend benötigte Unterstützung in Form von kostenlosen Lebensmitteln oder Gratis-Mahlzeiten erhalten, wurde die Facebook-Gruppe „Help Pattaya“ gegründet. Wer selbst eine ähnliche Hilfsaktion anbietet, kann sich in die Liste eintragen lassen.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Help Pattaya.