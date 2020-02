Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.20

BANGKOK: Die Behörde für Highways (DOH) und ihre Tochtergesellschaften helfen der von der Dürre und Wasserknappheit betroffenen Bevölkerung landesweit.

Verkehrsminister Saksayam Chidchob hat die DOH angewiesen, in der Wasserkrise in Zusammenarbeit mit der Provincial Waterworks Authority Dörfer mit Wasser zu versorgen. Inzwischen lindert die Behörde die Wasserknappheit in 32 Provinzen. „Wir haben 4.353.900 Liter Wasser verteilt und 4.601 Haushalten geholfen. 810 Tankwagen waren im Einsatz“, berichtete Generaldirektor Sarawut Songsiwilai. Darüber hinaus löschten die Mitarbeiter vom 31. Oktober bis 31. Januar in 27 Provinzen 225 Feuer und Waldbrände an den Highways.

Der Generaldirektor teilte mit, dass seine Behörde die Tochtergesellschaften in ganz Thailand angewiesen habe, Einheimische, insbesondere Landwirte, für anstehende Straßenbauprojekten einzustellen. Das sei eine Möglichkeit, den Ertragsverlust der Landwirte in der Dürreperiode zu kompensieren.