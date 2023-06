Von: Björn Jahner | 06.06.23

BANGKOK: Die Fertigstellung des Ausbaus des Highway 12, der Thailand mit Myanmar und Laos verbindet, wird voraussichtlich die grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Aktivitäten zwischen den drei Ländern erheblich fördern.

Die Autobahn 12 ist Teil des Ost-West-Wirtschaftskorridors (East-West Economic Corridor, EWEC), der vier südostasiatische Länder miteinander verbindet und von Myanmar im Westen bis nach Vietnam im Osten reicht.

Premierminister Prayut Chan-o-cha ist optimistisch, dass die Autobahn vor allem den Bewohnern von Kalasin und Mukdahan im Nordosten Thailands wirtschaftliche Vorteile bringen wird. Die thailändische Regierung erwartet, dass die fertig gestellte Autobahn die Logistik, den Handel und den Tourismus erheblich fördern wird, da sie die Andamanenküste effektiv mit dem Südchinesischen Meer verbindet.

Der kürzlich ausgebaute 115,6 Kilometer lange Abschnitt zwischen Kalasin und Mukdahan ist nun eine vierspurige Autobahn und kostete die Regierung 5,8 Milliarden Baht. Dieser Abschnitt des Highway 12 soll sowohl den regionalen Tourismus ankurbeln als auch die Lebensqualität der Grenzbewohner verbessern. Das Finanzministerium geht davon aus, dass der Ost-West-Wirtschaftskorridor den grenzüberschreitenden Handel um mindestens 50 Prozentsteigern wird.

Die Autobahn wird auch den Sonderwirtschaftszonen (SEZ) in Mukdahan zugutekommen, so ein Bericht des Büros des Nationalen Rates für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Derzeit gibt es in den Sonderwirtschaftszonen der Provinz 868 neue Unternehmen mit einem Gesamtwert von 1,6 Mrd. Baht. Die fertige Autobahn schafft somit eine verbesserte Infrastruktur und eine attraktivere Geschäftsumgebung für Unternehmen in der Region.