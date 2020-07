High-Speed-Strecke nach Trat nicht das Geld wert

Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.20

THAILAND: Die Erweiterung der Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von den Bangkoker Flughäfen Suvarnabhumi und Don Mueang zum Flughafen U-Tapao und dann über Rayong und Chanthaburi nach Trat für 101 Milliarden Baht ist möglicherweise die Investition nicht wert, heißt es bei der thailändischen Staatsbahn (SRT) unter Berufung auf eine Machbarkeitsstudie.

Die Studie der Phase 2 des Hochgeschwindigkeitszugprojekts, das sich auf einer Länge von 190 Kilometern von U-Tapao über Rayong und Chanthaburi bis in die Provinz Trat erstrecken soll, soll im August abgeschlossen werden, sagte Suchip Suksawang, Chefingenieur für SRT-Sonderprojekte und -konstruktionen. Die Ergebnisse der Studie werden an den Regierungsausschuss für die Sonderentwicklung für das östliche Gebiet und schließlich an das Kabinett zur Billigung weitergeleitet.

Vertreter der Handelskammern der betroffenen Provinzen fordern, dass die Regierung den Investitionsplan überdenken sollte. Sie schlagen der Regierung vor, die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Nachfrage nach dem Hochgeschwindigkeitszug auf der geplanten Streckenerweiterung möglicherweise nicht sehr hoch ist. Die Zahl der Fahrgäste werde möglicherweise nur während der touristischen Hochsaison steigen.

Die SRT plant zudem den Bau eines neuen zweigleisigen Zugprojekts zwischen Sri Racha in der Provinz Chonburi und Map Ta Phut in Rayong, das weit weniger Investitionen erfordert und sowohl dem Passagier- als auch dem Frachtverkehr dienen soll.

Nach der bisherigen Planung soll die Hochgeschwindigkeitstrecke durch 11 Bezirke Rayongs, Chanthaburis und Trats verlaufen mit vier Bahnhöfen: Rayong, Klaeng, Chanthaburi und Trat.