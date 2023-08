Von: Björn Jahner | 24.08.23

BANGKOK: Es wird erwartet, dass die zweite Phase des thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitszugprojekts noch vor Jahresende dem Kabinett vorgelegt wird, während die erste Phase wahrscheinlich bis 2026 beginnen wird, so die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek.

Khun Rachada informierte über den aktuellen Stand der Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsprojekts, nachdem die geschäftsführende Regierung am Mittwoch (23. August 2023) das Ergebnis der 30. Sitzung des gemeinsamen Ausschusses für die thailändisch-chinesische Zusammenarbeit im Eisenbahnwesen geprüft hatte.

Sie sagte, dass Thailand und China sich darauf geeinigt hätten, mit der zweiten Phase der Verbindung zwischen Nakhon Ratchasima und Nong Khai zu beginnen, und dass sich beide Seiten nach einem dreigliedrigen Treffen zum Ausbau des Eisenbahnnetzes zwischen Thailand, China und Laos erneut treffen würden.

Die 356 km lange zweite Phase, deren Kosten auf 300 Mrd. Baht geschätzt werden, umfasst eine 185 km lange ebenerdige Strecke und eine 171 km lange Hochbahn mit fünf Bahnhöfen: Bua Yai, Ban Phai, Khon Kaen, Udon Thani und Nong Khai.

Der Zeitplan sieht vor, dass die Bauarbeiten im Jahr 2024 beginnen und insgesamt 13 Aufträge vergeben werden – 12 für den Bau und einer für das Signalsystem der Bahn. Die Strecke soll bis 2028 in Betrieb genommen werden.

Im Bezirk Natha in Nong Khai wird ein Depot mit einem kleinen Wartungszentrum gebaut, während sich das Haupt-Wartungszentrum in Chiang Rak Noi in Ayutthaya befinden wird. Die State Railway of Thailand (SRT) arbeitet an einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP).

Khun Rachada sagte, dass auch ein Ausschuss zur Koordinierung des Netzes zwischen Thailand, Laos und China eingerichtet wurde, da der thailändische Abschnitt in Nong Khai mit Vientiane in Laos und Kunming in der südchinesischen Provinz Yunnan verbunden sein wird.

Der Ausschuss soll die Verkehrsführung auf der Eisenbahnbrücke über den Mekong bis zum Bau einer neuen Brücke untersuchen und die Festigkeit der Brücke testen.

Die neue Brücke, die 30 Meter von der bestehenden Brücke entfernt ist, wird ein gemeinsames Projekt der thailändischen und laotischen Regierung sein. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, und ein erster Bericht soll noch in diesem Monat nach Laos gehen.

Sie sagte, dass das Kabinett am Mittwoch den Fortschritt der ersten Phase des thailändisch-chinesischen Hochgeschwindigkeitszugprojekts anerkannt habe, das 2026 in Betrieb genommen werden soll. Sie fügte hinzu, dass ein Institut für die Forschung und Entwicklung von Eisenbahnsystemen eingerichtet werden soll.

Das Verkehrsministerium hat auch eine Agentur für den Betrieb des Hochgeschwindigkeitszugsystems vorgeschlagen.