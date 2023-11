BANGKOK: Neben dem Wat Arun (Karte), dem Tempel der Morgenröte, wo am Montag, 27. November 2023 das offizielle Loy-Krathong-Festival der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) stattfindet, gibt es in Bangkok zwei weitere Hotspots, an denen die Einwohner der „Big Mango“ das Lichterfest feiern:

Unterhalb der Rama VIII Bridge (Karte)

Entlang des Khlong Ong Ang (Karte)





Darüber werden 34 öffentliche Parkanlagen Bangkoks für die Loy-Krathong-Feierlichkeiten geöffnet.