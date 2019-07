Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 03.07.19

THAILAND: Toyota hat die Produktion von HEV-Batterien (Hybrid Electric Vehicle) in seiner Gateway-Fabrik in der Provinz Chachoengsao aufgenommen. Die Batterien werden in die Modelle C-HR und Camry sowie in künftigen Hybridautos eingebaut.

Toyota Thailand hat das Know-how der HEV-Batterieproduktion von Toyota Japan übernommen, um sicherzustellen, dass die Herstellung dem internationalen Standard entspricht. Einige Teile der HEV-Batterien stammen aus Japan, andere von Lieferanten im Königreich. Laut Michinobu Sugata, Präsident von Toyota Thailand, setzt das Unternehmen sein Engagement für die Entwicklung umweltfreundlicher Automobiltechnologien für die Zukunft fort. Die Hauptaufgabe des Unternehmens bestehe darin, Automobiltechnologien zu entwickeln, die den Ausstoß von Kohlendioxid minimieren und somit den Anteil umweltfreundlicher Fahrzeuge erhöhen.