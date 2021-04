PATTAYA: Feinschmecker aufgepasst – heute ist die letzte Gelegenheit, Casa Pascals‘ stadtbekanntes Brunch-Buffet, Drei-Gänge-Menü mit Großem Vorspeisenbuffet oder bewährte Spezialitäten à la carte zu genießen!



Denn ab Samstag, 1. Mai 2021 dürfen Restaurants in dunkelroten Zonen, so auch in der Provinz Chonburi, zu der auch Pattaya gehört, vorübergehend nur noch Speisen zum Mitnehmen oder Lieferservice anbieten und keine Gäste mehr im Lokal bewirten.



Schlemmen gegen den Corona-Blues

Warum heute also nicht nochmal hervorragend Dinieren, bevor der Alltag im Quasi-Corona-Lockdown erneut zum Stillstand kommt? Zögern Sie nicht lange, sondern reservieren Sie sich einen Tisch im Restaurant Casa Pascal, damit der letzten Dining-Chance der dritten Covid-19-Welle nichts im Wege steht.

Casa Pascal, Pattaya 2nd Road, gegnüber Royal Garden Plaza, Süd-Pattaya. Tel. 061-643.9969. GPS: 12.928697, 100.879844. Standort auf Google Maps.