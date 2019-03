Von: Björn Jahner | 02.03.19

PATTAYA: Nur noch wenige Stunden, dann ist es endlich soweit und die Classic Car Show Pattaya 2019 öffnet ihre Tore am Asia Pattaya Hotel in der Pratumnak Road Soi 4, wo die Vorbereitungen bereits am Freitag auf Hochtouren liefen, um am Samstag, 2. März zum zweiten Mal das größte Treffen für Besitzer und Liebhaber klassischer Fahrzeuge der Ostküste auszurichten.

Classic Car Show Pattaya: 12 bis 22 Uhr

Die Zelte sind bereits aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die mobilen Kostbarkeiten!

Nach Angaben der Veranstalter, den Classic Car Friends Pattaya, dürfen sich die Besucher auf 100 auserlesene Classic-, Vintage- und Oldtimer-Fahrzeuge freuen, die natürlich ordentlich auf Hochglanz gebracht wurden, um auf dem parkähnlichen, 2.500 Quadratmeter großen Veranstaltungsgelände mit Meerblick um die Wette zu glänzen.

Classic Car Parade: 16 bis ca. 18 Uhr

Young- und Oldtimer-Liebhaber sollten schon mal ihren Akku von Kamera oder Smartphone aufladen, denn auch in diesem Jahr wird wieder eine Parade mit den betagten Schätzen auf vier Rädern durch die ganze Stadt veranstaltet, die gewiss für viele begeisterte Gesichter am Wegesrand sorgen wird. Der Startschuss fällt um 16 Uhr am Asia Pattaya Hotel auf dem Pratumnak-Hügel, von wo aus es über die Second Road zum Delfin-Kreisverkehr in Nord-Pattaya geht und über die Beach Road zurück zum Veranstaltungsort. Begleitet wird die Classic Car Parade von der Polizei Pattaya und den Happy Bikers Motorcycle Friends.

Grand Charity BBQ Party ab 18.30 Uhr.

Die Classic Car Parade wird wieder für strahlende Gesichter am Wegesrand sorgen.

Seinen krönenden Abschluss findet die Classic Car Show Pattaya mit der Grand Charity BBQ Party ab 18.30 Uhr. Neben Speis und Trank dürfen sich die Besucher auf die Wahl des besten Blues-Brothers-Outfits und eine preisschwere Charity-Auktion freuen, auf der Thai-Teenie-Star Mario Maurer den Auktionator unterstützt und im Anschluss gegen eine Spende für Autogramme oder Selfies bereitsteht. Für Unterhaltung wird mit Aufführungen der Waisenkinder und rockigen Sounds von Paul Jackson & The Blues Brothers Band gesorgt, bei denen gewiss keiner lange auf seinem Stuhl sitzen bleibt! Im Ticketpreis von 1.000 Baht pro Person sind Buffet, Freibier und Showprogramm inklusive. Sichern Sie sich noch einen der wenigen Plätze und feiern Sie mit zu einem guten Zweck!

DER FARANG mit Pressestand vertreten

Auch das Magazin DER FARANG ist in diesem Jahr mit einem Pressestand bei der Classic Car Show Pattaya vertreten und freut sich mit seiner Leserschaft ins Gespräch zu kommen. Natürlich liegt auch die neue Druckausgabe FA05/2019 am Stand aus!

Der Eintritt zur Classic Car Show Pattaya beträgt 150 Baht und ist direkt an der Kasse am Eingang zu entrichten. Für Auskünfte und Tickets für die Grand Charity BBQ Party sind Clubpräsident Jo Klemm (Tel.: 092-753.9309) oder Event-Organisator Martin Koller (Tel.: 085-299.6188) zu kontaktieren. Weitere Infos erhält man auf der Webseite www.classic-car-friends-pattaya.com sowie auch auf Facebook.

Alle Einnahmen der Wohltätigkeitsveranstaltung gehen an das Kinderschutzprogramm der Human Help Network Foundation Thailand.