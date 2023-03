PATTAYA: Das Pattaya Music Festival 2023 geht ab heute (10. März 2023) in die zweite Runde und wird am Freitag und Samstag (10.–11. März 2023) in Jomtien Beach ausgerichtet – umsonst und draußen, direkt am Strand!

Ab 17.00 Uhr wird wieder zwei Tage lang zu den Sounds angesagter thailändischer Bands ausgelassen gefeiert und gerockt.

Freitag, 10. März 2023

19.00–20.00 Uhr: คณะขวัญใจ

20.15–21.15 Uhr: Palmy

21.30–22.30 Uhr: Paradox

22.45–23.45 Uhr: Lomosonic

Samstag, 11. März 2023

19.00 Uhr: Txrbo & Bear Knuckle

20.15 Uhr: Boom Boom Cash

21.30 Uhr: Tilly Bird

22.45 Uhr: Cocktail

Der Festivalbereich mit Bühne befindet sich auf der Höhe zur Welcome Jomtien Road am Jomtien Beach (Karte).

Autofahrer können ihr Fahrzeug kostenlos auf dem Parkplatz des Lotus's South Pattaya (Karte) und auf dem Tempelgelände des Wat Bun Kanchanaram (Karte) parken, wo jeweils von 15.00 bis 01.00 Uhr ein kostenloser Shuttle-Service zum Festivalbereich und zurück angeboten wird.

Auskünfte erteilt das Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337.