PATTAYA: An jedem Freitag und Samstag im März verwandelt sich die sichelförmige Bucht von Pattaya wieder in die längste Open-Air-Bühne des Landes, wenn unter dem Motto „Sound on the Sand“ das „Pattaya Music Festival“ stattfindet. Die beliebtesten Bands Thailands werden mit angesagter Rock- und Pop-Musik dafür sorgen, dass die Ostküstenmetropole ihrem Ruf als Pattaya-Hauptstadt des Landes alle Ehre macht.

Das Musikfestival gehört erfahrungsgemäß zu den erfolgreichsten Großveranstaltungen Pattayas, weshalb angenommen wird, dass auch dieses Jahr wieder zehntausende Besucher wie auf Ameisenpfaden in die Touristenmetropole strömen und die Konzerte mit beliebten thailändischen Bands und Künstlern der Genres Pop, Rock, Indie, Hip-Hop und Reggae besuchen werden.

Pattaya Music Festival 2023: Alle Bands, Bühnen und Uhrzeiten

Die Stadt Pattaya hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und die angesagtesten thailändischen Bands und Künstler der Stunde verpflichtet. Live auf der Bühne stehen die bekanntesten Bands der thailändischen Musikszene, darunter Publikumsmagnete wie Big Ass, Boom Boom Cash, Cocktail, Joeyboy, Klear, Lomosonic, Nuvo, Palmy, Paradox, Slot Machine und Tattoo Colour.

Die Konzerte erfolgen auch dieses Jahr wieder an jedem Freitag und Samstag im März an verschiedenen Standorten am Pattaya Beach und Jomtien Beach.

1. Woche: 3.–4. März 2023

• North Pattaya Beach, Dusit-Kurve (Hauptbühne)

• North Pattaya Beach, Höhe Soi 6

• Central Pattaya Beach, Pattaya Klang

2. Woche: 10.–11. März 2023

• Jomtien Beach

3. Woche: 17.–18. März 2023

• North Pattaya Beach, Dusit-Kurve

4. Woche: 24.–25. März 2023

• North Pattaya Beach, Dusit-Kurve

Auch wenn die Konzerte erst nach Einbruch der Dunkelheit zwischen 19.00 Uhr und Mitternacht stattfinden, lohnt es sich, das Festivalgelände bereits in den Nachmittagsstunden aufzusuchen. Auf der großen Marktmeile lässt sich herrlich schlendern, schlemmen und jede Menge thailändisches Street-Food vertilgen.

Mit Minikonzerten und Partys buhlen auch viele Bars und Gastronomiebetriebe an der Beach Road um die Gunst der Festivalbesucher. Die Hotellerie empfiehlt auswärtigen Besuchern, frühzeitig eine Unterkunftsmöglichkeit zu reservieren.



Autofahrer hingegen müsen an allen Veranstaltungstagen mit Staus rechnen, weshalb sie die Festivalbereiche weiträumig umfahren sollten. Am ersten Festival-Wochenende ist die Beach Road vom Delfin-Kreisverkehr in Naklua bis zur Pattaya Klang Road komplett für den Verkehr gesperrt .



Ein Großaufgebot der Polizei wird an allen Festivaltagen für Sicherheit sorgen. Die Sicherheitsbehörden appellieren dennoch an die Besucher, auf das Mitführen teurer Wertgegenstände oder Schmuck zu verzichten, denn Gelegenheit macht Diebe.