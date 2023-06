PATTAYA: Am heutigen Freitag (23. Juni 2023) beginnt das aufsehenerregende „Pattaya Festival 2023“, das den Tourismus ankurbeln und Pattaya in seinen schillerndsten Farben präsentieren soll. Gleichzeitig fällt die Veranstaltung auf den „Pattaya Pride Month“, ein Monat, der der Feier und dem Gedenken an den Stolz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender gewidmet ist.

Am Freitag und Samstag (23.–24. Juni 2023) werden auf der Pattaya Beach Road und am Central Festival Pattaya Beach zahlreiche Aktivitäten wie Sportveranstaltungen, Koch-Shows mit Promi-Chefs, ein großer Street-Food-Marktbereich sowie Konzerte mit angesagten thailändischen Künstlern uvm. veranstaltet.

Zwei Paraden über die Beach Road

Am Samstag (24. Juni 2023) werden zwei Paraden auf der Beach Road Pattaya als eine weltoffene und Touristenmetropole präsentieren. Los geht’s mit der Pattaya Pride Parade von 15.00 bis 18.00 Uhr über die Beach Road, bevor mit der farbenfrohen Pattaya – The Amazing Destination Parade mit Tausenden Teilnehmern aus dem Show- und Unterhaltungsgewerbe sowie aus der Tourismusindustrie der Festivalhöhepunkt erfolgt. Der Umzug startet am um 18.00 Uhr am Terminal 21 Pattaya und führt ebenfalls über die Pattaya Beach Road.

Freitag, 23. Juni 2023

Bild: PR Pattaya

Ab 16.00 Uhr (bis Festivalende): Meeresfrüchtemarkt von Sea Bear

Meeresfrüchtemarkt von Sea Bear Von 16.00 bis 17.00 Uhr: Masterchef Celebrity Thailand mit Por Unnop

Masterchef Celebrity Thailand mit Por Unnop Von 16.00 bis 19.00 Uhr: Sport on the Beach

Sport on the Beach Von 17.00 bis 18.00: Akustikband

Akustikband Von 20.30 bis 21.30 Uhr: Mini-Konzert mit Gavin D

Mini-Konzert mit Gavin D Von 21.45 bis 22.45 Uhr: Mini-Konzert mit 1 Mill x Fiixd x 19Hunnid x SNB und Dj. T-Double-E

Alle Veranstaltungen finden am Central Festival Pattaya Beach (Karte) statt.

Samstag, 24. Juni 2023

Ab 16.00 Uhr (bis Festivalende): Meeresfrüchtemarkt von Sea Bear*

Meeresfrüchtemarkt von Sea Bear* Von 15.00 bis 18.00 Uhr: Pattaya Pride Parade über die Pattaya Beach Road**

Von 16.00 bis 19.00 Uhr: Sport on the Beach*

Sport on the Beach* Von 17.00 bis 18.00 Uhr: Akustikband*

Akustikband* Von 18.00 bis 20.00 Uhr: „Pattaya – The Amazing Destination Parade“ über die Pattaya Beach Road**

Von 21.30 bis 22.00 Uhr: Mini-Lonzert mit Lazy Loxy und Samblack*

Mini-Lonzert mit Lazy Loxy und Samblack* Von 22.15 bis 23.15 Uhr: Mini-Konzert mit Scrubb*

(*=Central Festival Pattaya Beach, **= Pattaya Beach Road)

Bild: PR Pattaya

Verkehrsteilnehmer müssen beachten, dass am Samstag (24. Juni 2023) die Beach Road zwischen dem Plaloma-Kreisverkehr in Naklua bis Pattaya Klang von 15.00 bis 21.00 Uhr für den Verkehr gesperrt wird. Auch auf der Second Road muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.