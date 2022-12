Von: Björn Jahner | 20.12.22

TRAT: Offiziere der Königlich Thailändischen Marine kämpften gegen starke Wellen an, um einem deutschen Mann zu helfen, der am Montagabend (19. Dezember 2022) auf einem Kreuzfahrtschiff in thailändischen Gewässern an Herzversagen litt.

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 5“ befand sich von Pattaya (Laem Chabang) in der Provinz Chonburi aus auf dem Weg nach Singapur, als ein 73-jährige deutscher Passagier* etwa 69 Seemeilen vor der Insel Koh Kood in der Provinz Trat an Unwohlsein litt.

Mitten in der Nacht kontaktierte der Kapitän des Schiffes, Adam Swiwtlik, das Thai Maritime Enforcement Command Centre (Thai-MECC) in der Provinz Trat und bat um dringende Hilfe für den Deutschen, der mitten auf dem Meer an Herzversagen und einer Lungenentzündung litt.

Nach Angaben von Chinnawat Poonsuparp, einem Offizier des Thai-MECC, dauerte es mehr als zwei Stunden, bis der Deutsche unter den rauen Bedingungen des Golfs von Thailand in das Krankenhaus Khlong Tai in Trat gebracht werden konnte.

Inzwischen hat sich der Zustand des Deutschen stabilisiert. Nach der Behandlung im Krankenhaus sei er jetzt in Sicherheit, gab Khun Chinnawat gegenüber der Presse bekannt.

Er betonte, dass die Rettungsaktion erfolgreich verlaufen sei, obwohl die Beamten mit hohen Wellen und starkem Wind kämpften. Touristen, so Khun Chinnawat weiter, können sich darauf verlassen, dass sie auf ihren Reisen in Thailand bestens betreut werden.

In der vergangenen Nacht rettete das Schiff HTMS Kraburi der Königlich Thailändischen Marine einen vermissten Seemann, der bewusstlos im Golf von Thailand treibend gefunden wurde. Chief Petty Officer Natee Timdee wurde um 20.45 Uhr sicher an Land gebracht.

In den vergangenen Tagen sind ein Marineschiff, ein Frachtschiff und zwei Fischerboote in den thailändischen Gewässern gesunken.

Am Montag verließen mehr als 2.000 Touristen die Insel Koh Samui in der Provinz Surat Thani mit dem Flugzeug, nachdem die Fähren zum Festland wegen der hohen Wellen und heftigen Winde im Golf von Thailand gestrichen worden waren.

Die Wellen im Golf von Thailand erreichten eine Höhe von bis zu vier Metern, so dass der Fährverkehr nach Koh Samui, Koh Pha Ngan und Koh Tao eingestellt werden musste.

(* Name liegt der Redaktion vor)