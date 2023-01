Foto: The Nation

PHITSANULOK: Der Phu-Hin-Rong-Kla-Nationalpark in der Provinz Phitsanulok im unteren Norden des Landes war am Sonntag (8. Januar 2023) voller Touristen, die gekommen waren, weil sie Fotos von Ahornbäumen schießen wollten, die derzeit in den herbstlichen Farben von leuchtendem Rot, Orange und Gelb erstrahlen.

Die Herbstblätter auf dem Boden, auf den Dächern der kleinen Unterstände und auf den Felsen am Bach im Gebiet Mun Daeng des Parks bildeten eine herrliche Kulisse für Selfies bei einer angenehmen Temperatur von etwa 15 Grad Celsius.

Ein Parkbeamter sagte gegenüber der Presse, dass die Ahornbäume in der nächsten Woche ihre Blätter abwerfen werden und die hellen Blätter, die den Boden bedecken, sich dann braun färben werden, wenn sie das Ende ihrer natürlichen Entwicklung erreicht haben. Er fügte hinzu, dass Besucher, die dieses Naturphänomen erleben möchten, noch diese Woche in den Park kommen sollten. Andernfalls müssten sie bis zum nächsten Jahr warten, so der Parkbeamte.

Foto: The Nation

Der 307 Quadratkilometer große Gebirgspark (Karte) liegt hauptsächlich in der Provinz Phitsanulok, etwa 130 Kilometer vom Stadtzentrum (Mueang) entfernt, und erstreckt sich im Osten bis in die Provinzen Loei und Phetchabun.

Im Park sind seltene Wildtiere beheimatet, darunter Leoparden, Leopardenkatzen, Asiatische Schwarzbären, Asiatische Goldkatzen, Schwarze Dachse, Serows und Muntjaks sowie mehr als 200 Vogelarten.