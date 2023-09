Foto: The Nation

BANGKOK: Der Fahrer eines Reisebusses wurde am Mittwochabend (30. August 2023) verletzt, als Bauschutt auf der stadtauswärts führenden Rama 2 Road auf das Fahrzeug stürzte.

Beamte der Polizeistation Muang Samut Sakorn teilten der Presse mit, dass sie am Mittwochabend über den Unfall informiert wurden und zum Unfallort eilten, wo sie den beschädigten Reisebus am Straßenrand fanden.

Nach Angaben der Polizei hatten die herabfallenden Trümmer die Windschutzscheibe des Busses zersplittert.

Der Fahrer berichtete der Polizei, dass der Zementschutt von einer Baggerschaufel in die Windschutzscheibe des Busses fiel, als er auf der Rama 2 Road an der Baustelle im Bezirk Mueang in der Provinz Samut Sakhon vorbeifuhr.

Foto: The Nation

Er führte fort, dass ein Stück der Windschutzscheibe auf sein Gesicht geflogen sei und Verletzungen verursacht habe. Darüber hinaus habe auch sein rechter Arm durch den herabfallenden Schutt Verletzungen erlitten.

Der Fahrer sagte, dass er das Fahrzeug kurz nach dem Unfall an den Straßenrand lenkte und die Polizei rief.

Alle Insassen des beschädigten Busses wurden mit einem Ersatzfahrzeug zu ihrem Zielort gebracht, fügte der Fahrer hinzu.

Die Polizei hat den Busfahrer, den zuständigen Baustellenleiter und Zeugen auf die Polizeiwache gebracht, um weitere Ermittlungen durchzuführen.

Die Rama 2 Road ist berüchtigt für „nicht enden wollende“ Bauarbeiten, die bereits mehrere Verkehrsunfälle verursacht haben. Im vergangenen Jahr ereigneten sich auf der Straße mindestens sieben Unfälle.