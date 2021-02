Helmholtz-Organisation: keine «Wintergespräche» mit Russland

MOSKAU/BERLIN: Die als größte Wissenschaftsorganisation in Deutschland tätige Helmholtz-Gemeinschaft hat wegen der politischen Spannungen ihre «Wintergespräche» mit russischen Forschern abgesagt. Die schmerzhafte Entscheidung sei getroffen worden, um für die Teilnehmer unbequeme Situationen zu vermeiden, teilte die Gemeinschaft am Montag mit. Wegen der «nicht ganz günstigen politischen Atmosphäre» solle der für Dienstag geplante Wissenschaftsdialog auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden.

Die Absage einer wissenschaftlichen Veranstaltung gilt als ungewöhnlicher Schritt, zumal Deutschland und Russland stets betonen, dass der Dialog in der Wissenschaft, Bildung und Kultur trotz politischer Spannungen nicht abreißen solle. Die Lage spitzte sich zu, nachdem Moskau am Freitag unter anderem einen ranghohen deutschen Diplomaten ausgewiesen hatte. Er hatte sich als Beobachter die jüngsten Proteste von Regierungsgegnern in Moskau angeschaut. Das russische Außenministerium behauptete hingegen, er sei Teilnehmer der nicht erlaubten Demonstration gewesen.

Es solle verhindert werden, dass die Politik wissenschaftliche Inhalte überdecke, teilte die Helmholtz-Gemeinschaft mit. «Wir nehmen deshalb eine Auszeit und bereiten uns hoffentlich auf die gewohnten und so lange erwarteten persönlichen Begegnungen vor, sobald es die Bedingungen erlauben.»

Auch die Corona-Pandemie wurde als ein Grund für die derzeit ungünstigen Voraussetzungen genannt. In Russland läuft ein Deutschlandjahr, das schon 2020 ohne große Öffentlichkeitsarbeit eröffnet worden war und seither wegen Corona mit Einschränkungen über die Bühne geht.

Bei den Helmholtz-Gesprächen hätten an diesem Dienstag unter anderen der Präsident der Gemeinschaft, Otmar Wiestler, Russlands Wissenschaftsminister Waleri Falkow und der Deutsche Botschafter in Moskau, Géza Andreas von Geyr, auftreten sollen. Dabei hätte auch ein «Rahmenabkommen zwischen der Helmholtz-Gemeinschaft und der Russischen Akademie der Wissenschaften» unterzeichnet werden sollen.

Nach der Ausweisung des deutschen und von zwei weiteren Diplomaten aus Schweden und Polen hatten die betroffenen Staaten Reaktionen angekündigt. Es wird erwartet, dass Deutschland im Gegenzug einen russischen Diplomaten ausweist. Unklar war, ob auch weitere für dieses Jahr geplante Veranstaltungen abgesagt werden.