BANGKOK: Die Silom Road und Sathon Road werden mit zusätzlicher LED-Beleuchtung erhellt, da sich die Hauptstadt auf den Zustrom von Touristen während Songkran nächste Woche vorbereitet.

Auch in anderen Straßen werden Straßenlaternen ausgetauscht oder repariert, darunter in Ekamai, Chakrapetch, Mahachai Lan Khon Muang, Khao San, Thonglor, dem RCA-Vergnügungsviertel, Rama IV, Charoenkrung, Sukhumvit und Petchaburi, um nur einige zu nennen.

Bangkoks stellvertretender Gouverneur Visanu Subsomphon erklärte, dass die Beleuchtungs-Kampagne auf Anweisung von Gouverneur Chadchart Sittipunt umgesetzt wird.

Die Installation von langlebigeren LED-Leuchten auf Bangkoks Straßen sei zu fast 90 Prozent abgeschlossen und sollte rechtzeitig zu Songkran fertiggestellt sein, so Khun Visanu.

In der ersten Phase des Projekts werden 25.000 LED-Lampen installiert, von denen 5.000 auf 13 Hauptstraßen eingesetzt werden, nämlich Silom, Ploenchit, Yaowaraj, Chokchai, Soi Mahadthai, Ekamai, Rama IV (Abschnitt Hua Lampong bis Lumpini und Soi Attha Kawi bis Sukhumvit), Suttisarn Winitchai, Rachaprarob, Thetsaban Songkhro, Sennanikom und Rajdamri.

Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat nach eigenen Angaben 6.594 Bereiche in der Stadt untersucht und festgestellt, dass 238 Glühbirnen in der Sathorn Road, 118 in der Silom Road, 141 in der Ratchadapisek Road und drei in der Wireless Road ausgetauscht werden müssen.

Die drei Hauptursachen für die defekte Beleuchtung sind, dass die Glühbirnen nicht mehr funktionieren, die Sicherung durchgebrannt ist oder die Stromkabel gestohlen wurden.

Die Einwohner der Hauptdstadt können die Hotline 1555 anrufen oder die Anwendung Traffy Fondue nutzen, um Stromausfälle oder andere Probleme zu melden.