Von: Björn Jahner | 15.08.22

Foto: The Nation

NAKHON RATCHASIMA: Das thailändische Rettungsteam, das für seine Hilfe bei der Rettung der Jugendfußballmannschaft „Wild Boars“ aus einer überfluteten Höhle in der Provinz Chiang Rai im Norden des Landes im Jahr 2018 weltberühmt geworden ist, erfuhr am Sonntag erneut großes Lob – auch wenn ihr Einsatz diesmal kein glückliches Ende hatte.

Dramatische Videoaufnahmen eines Mitglieds des privaten Rettungsteams „Hook 31“, das eine Leiche aus einem bergigen Waldgebiet in Nakhon Ratchasimas Bezirk Wang Nam Khiao trägt, wurden von Netizen in sozialen Netzwerken gelobt.

Der Retter Montree P. informierte die Presse, die Operation sei eingeleitet worden, nachdem der Sohn des Opfers das Team am Samstag um 20.00 Uhr kontaktiert hatte, um mitzuteilen, dass sein Vater im Wald des Thap-Lan-Nationalparks verschwunden sei.

Das Rettungsteam suchte den Wald bis um 02.00 Uhr morgens am Sonntag ab, bevor es den Einsatz wegen der Gefahr von Angriffen durch wilde Tiere abbrach.

Khun Montree führte fort, dass der Dorfvorsteher von Hua Khao Thong das Team am Sonntagmorgen kontaktierte und mitteilte, dass sein Sohn die Leiche seines Vaters im Wald gefunden habe.

Bei dem Opfer handelte es sich um Lueng C., einen 73-jährigen Dorfbewohner, der zum Früchtesammeln in den Wald gegangen war, die er verkaufen wollte. Seine Leiche wurde unter einem Obstbaum mit einem abgebrochenen Ast gefunden, was die Vermutung aufkommen ließ, dass er bei der tödlichen Obsternte gestürzt war.

„Die Bergung der Leiche war sehr schwierig und dauerte mehr als 30 Minuten, da große Fahrzeuge nicht in den Wald fahren können“, erklärte Khun Montree.

Er sagte, er habe die Leiche deshalb mit einem weißen Tuch eingewickelt und sie sich um den Rücken gebunden, damit er sie mit seinem Motorrad aus dem Wald bringen konnte. Er fügte hinzu, dass ihm sein jüngerer Bruder Apichart P. beim Transport der Leiche aus dem Wald geholfen habe, die zwischenzeitlich zur Autopsie in das Wang Nam Khiao Hospital gebracht wurde.